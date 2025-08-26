Фальшиві гривні в обігу: які купюри зараз найбільш небезпечні для українців

В Україні спостерігається збільшення числа фальшивих гривень в обігу. У 2024 році на кожен мільйон оригінальних банкнот припадало близько 5,1 підроблених, тоді як у 2023 році цей показник був значно нижчим – 2,1.

Більшість підробок стосувалася банкнот старого зразка, випущених до 2015 року. Найбільше фальшивих купюр було серед п’ятисоток – їх частка склала 78% від усіх виявлених підробок, повідомляють в НБУ.

Також вказується, що шахраї часто підробляли купюри номіналом 200 грн, на які припадало 18% усіх фальшивок. Водночас інші номінали, такі як 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 грн, складали лише 4% від загальної кількості підробок.

"Рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2024 року зазнав помірного зростання порівняно з надзвичайно низькими показниками 2022-2023 років. І наблизився до значень 2021 року, що передували повномасштабному вторгненню", – йдеться в повідомленні.

Чи небезпечно це для української економіки

В Нацбанку України запевнили, що ситуація знаходиться під контролем і не несе загрози для економічної стабільності країни.

У регуляторі пояснили, що підвищення рівня підробки гривневих банкнот у 2024 році є помірним явищем. Це зростання обумовлене посиленням активності злочинців, які намагаються:

пристосуватися до умов воєнного стану;

перевірити ефективність роботи банківської та правоохоронної систем у боротьбі з такими правопорушеннями.

