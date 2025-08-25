Пенсія для військових з інвалідністю 2 групи: як отримати та розмір

Українці з інвалідністю II групи, які нині проходять службу у Збройних силах, мають право на отримання пенсії до завершення строку встановленої інвалідності. Це передбачено чинним законодавством.

У ПФУ уточнили, що продовження виплат залежить від наявності даних про військовослужбовця в реєстрі застрахованих осіб. Якщо після переогляду людина з інвалідністю II групи продовжить службу, пенсія зберігатиметься протягом усього часу служби та ще 60 днів після демобілізації. Після нового медичного оцінювання виплати подовжуються на період, який визначать експерти. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Розмір пенсії для військовослужбовців залежить від групи інвалідності: для I групи він становить 100% грошового забезпечення, для II — 80%, а для III — 60%. Починаючи з 1 січня 2025 року, ступінь втрати працездатності визначатиметься на основі оцінювання повсякденного функціонування особи спеціальними експертними командами.

