Пенсия для военных с инвалидностью 2 группы: как получить и размер

Украинцы с инвалидностью II группы, которые сейчас проходят службу в Вооруженных силах, имеют право на получение пенсии до истечения срока установленной инвалидности. Это предусмотрено действующим законодательством.

В ПФУ уточнили, что продление выплат зависит от наличия данных о военнослужащем в реестре застрахованных лиц. Если после пересмотра человек с инвалидностью II группы продлит службу, пенсия будет сохраняться в течение всего времени службы и 60 дней после демобилизации. После нового медицинского оценивания выплаты продлеваются на период, определяемый экспертами. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Размер пенсии для военнослужащих зависит от группы инвалидности: для I группы он составляет 100% денежного довольствия, для II - 80%, а для III - 60%. Начиная с 1 января 2025 г., степень потери трудоспособности будет определяться на основе оценки повседневного функционирования лица специальными экспертными командами.

