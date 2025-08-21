У пенсіонерів можуть забрати до 20% від пенсії: кому це загрожує

Чимало українців навіть не підозрюють, що в окремих ситуаціях з їхніх пенсійних виплат можуть вирахувати значні суми. Особливо це стосується тих, хто поєднує пенсію з офіційною зайнятістю.

Пенсіонери, які працюють, час від часу отримують повідомлення про надмірно виплачену пенсію – іноді йдеться навіть про кілька тисяч гривень. Таку переплату, незалежно від обставин, доводиться повертати до Пенсійного фонду, пише видання "На пенсії".

Експерт Сергій Коробкін зазначає, що йдеться не про штраф, а про відшкодування різниці між пенсією працюючого та непрацюючого пенсіонера. Закон передбачає, що утримання може складати не більше 20% від пенсійної виплати.

Чому можуть забрати частину пенсії?

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", надмірно виплачені пенсійні кошти повинні бути повернуті:

добровільно;

за рішенням Пенсійного фонду України;

через суд.

Основні причини зупинки виплат можуть бути наступними:

несвоєчасне інформування про працевлаштування: для пенсіонерів, які працюють, пенсія нараховується за іншою формулою, що може призвести до зменшення виплат;

помилки з боку роботодавця: некоректні дані про заробітну плату чи трудовий стаж;

технічні неполадки в системі нарахувань.

