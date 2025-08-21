У пенсионеров могут забрать до 20% от пенсии: кому это грозит

Многие украинцы даже не подозревают, что в отдельных ситуациях из их пенсионных выплат могут вычесть значительные суммы. Особенно это касается тех, кто совмещает пенсию с официальной занятостью.

Работающие пенсионеры время от времени получают уведомления о чрезмерно выплаченной пенсии – иногда речь идет даже о нескольких тысячах гривен. Такую переплату, независимо от обстоятельств, приходится возвращать в Пенсионный фонд, пишет издание "На пенсии".

Эксперт Сергей Коробкин отмечает, что речь идет не о штрафе, а о возмещении разницы между пенсией работающего и неработающего пенсионера. Закон предусматривает, что удержание может составлять не более 20% от пенсионной выплаты.

Почему могут забрать часть пенсии?

Согласно статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", излишне выплаченные пенсионные средства должны быть возвращены:

добровольно;

по решению Пенсионного фонда Украины;

через трибунал.

Читайте также: У некоторых украинцев с сентября пенсия вырастет почти на 1000 грн: кому увеличат выплаты

Основные причины остановки выплат могут быть следующими:

несвоевременное информирование о трудоустройстве: для работающих пенсионеров пенсия начисляется по другой формуле, что может привести к уменьшению выплат;

ошибки со стороны работодателя: некорректные данные о заработной плате или трудовом стаже;

технические неполадки в системе начислений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что большинство украинцев не смогут выполнить новые требования для выхода на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !