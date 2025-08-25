Українців здивували нові цінники на картоплю: скільки тепер доведеться заплатити

В Україні молода картопля відчутно втратила в ціні. У великих супермаркетах її зараз реалізують у середньому по 21,61 грн за кілограм, що майже на 7 гривень дешевше, ніж у липні.

Експерти прогнозують подальше здешевшання, і вже восени, зокрема у жовтні, вартість може впасти до 10 грн/кг. Однак, як зазначив комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак у коментарі для AgroWeek, така низька ціна триватиме недовго – лише на старті сезону. У майбутньому ж не виключається нове підвищення вартості овоча.

"Ціни на рівні 5 гривень за кілограм залишилися в минулому – картопля вже не коштуватиме настільки дешево. Проте вартість у межах 10 грн/кг ще можлива, але лише на старті сезону збору врожаю, тобто в жовтні", – зазначив експерт.

Разом із тим, за інформацією Української асоціації картоплярів, у 2025 році деякі фермерські господарства збільшили виробництво вдвічі. Саме це, як наголошується, може стати фактором зниження цін через надлишкову пропозицію на ринку.

Актуальні ціни на картоплю в українських супермаркетах

За інформацією "Мінфіну", у торговельних мережах вартість молодої картоплі наразі коливається від 16,02 до 27,2 грн за кілограм. Наприклад:

Metro пропонує по 16,02 грн/кг,

Auchan – по 27,2 грн/кг.

