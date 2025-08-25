Украинцев удивили новые ценники на картофель: сколько теперь придется заплатить

В Украине молодой картофель ощутимо потерял в цене. В крупных супермаркетах ее сейчас реализуют в среднем по 21,61 грн. за килограмм, что почти на 7 гривен дешевле, чем в июле.

Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление, и уже осенью, в частности, в октябре, стоимость может упасть до 10 грн/кг. Однако, как отметил коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак в комментарии для AgroWeek, такая низкая цена продлится недолго - лишь на старте сезона. В будущем не исключается новое повышение стоимости овоща.

"Цены на уровне 5 гривен за килограмм остались в прошлом – картофель уже не будет стоить столь дешево. Однако стоимость в пределах 10 грн/кг еще возможна, но только на старте сезона сбора урожая, то есть в октябре", – отметил эксперт.

Вместе с тем, по информации Украинской ассоциации картофелеводов, в 2025 году некоторые фермерские хозяйства увеличили производство вдвое. Именно это, как отмечается, может стать фактором снижения цен из-за избыточного предложения на рынке.

Актуальные цены на картофель в украинских супермаркетах.

По информации "Минфина", в торговых сетях стоимость молодого картофеля колеблется от 16,02 до 27,2 грн за килограмм. Например:

Metro предлагает по 16,02 грн/кг,

Auchan – по 27,2 грн/кг.

