'Він готовий це зробити': Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерне роззброєння рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із Володимиром Путіним піднімав тему ядерного роззброєння. Він зазначив, що Росія, за його словами, готова зробити кроки у цьому напрямку, а до процесу може долучитися й Китай.

Про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає CNN. Президент США наголосив, що питання денуклеаризації є одним із ключових у його переговорах із Кремлем. Він підкреслив, що стримування поширення ядерної зброї має стати спільним завданням світових держав, адже від цього залежить глобальна безпека.

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву після зустрічі у Вашингтоні.

