'Он готов это сделать': Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным поднимал тему ядерного разоружения. Он отметил, что Россия, по его словам, готова сделать шаги в этом направлении, а в процесс может присоединиться и Китай.

Об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает CNN. Президент США подчеркнул, что вопрос денуклеаризации является одним из ключевых в его переговорах с Кремлем. Он подчеркнул, что сдерживание распространения ядерного оружия должно стать общей задачей мировых государств, ведь от этого зависит глобальная безопасность.

Напомним, Трамп сделал новое заявление после встречи в Вашингтоне.

