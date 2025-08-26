Пенсія під загрозою? Як підтвердити трудовий стаж у разі ліквідації підприємства

В Україні чимало людей стикаються з проблемою підтвердження трудового стажу, якщо їхні колишні роботодавці вже давно припинили діяльність. Втрачені документи чи закриті архіви підприємств стають справжнім викликом для тих, хто готується виходити на пенсію.

Експерти наголошують: навіть якщо підприємство ліквідовано, довести стаж можливо. Помилки у трудових книжках або неточності у довідках не є підставою для автоматичної відмови у пенсії, пише сайт Напенсії.

Якщо виправити записи безпосередньо у роботодавця неможливо, ситуацію можна вирішити через суд. Там приймають як офіційні документи, так і свідчення колишніх колег, які можуть підтвердити факт роботи.

Крім трудової книжки, Пенсійний фонд визнає й інші підтвердження. Це можуть бути довідки з архівів, накази про прийом чи звільнення, відомості про зарплату, особові рахунки або навіть профспілкові квитки. Якщо підприємство закривалося через банкрутство, усі кадрові документи мали передати до державного архіву, де їх можна відшукати.

Юристи також нагадують, що люди з низьким доходом мають право на безоплатну правову допомогу. Державні юристи допоможуть підготувати заяви, звернення до Пенсійного фонду чи навіть представлятимуть інтереси у суді.

Таким чином, ліквідація підприємства не означає автоматичної втрати трудового стажу. Головне – наполегливо шукати документи, звертатися до архівів і за потреби відстоювати свої права у суді. Це дозволяє зберегти необхідні роки стажу й гарантувати собі пенсійні виплати.

