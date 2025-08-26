Пенсия под угрозой? Как подтвердить трудовой стаж в случае ликвидации предприятия

В Украине многие сталкиваются с проблемой подтверждения трудового стажа, если их бывшие работодатели уже давно прекратили деятельность. Утраченные документы или закрытые архивы предприятий становятся настоящим вызовом для тех, кто готовится выходить на пенсию.

Эксперты отмечают: даже если предприятие ликвидировано, доказать стаж можно. Ошибки в трудовых книжках или неточности в справках не повод для автоматического отказа в пенсии, пишет сайт Напенсии.

Если исправить записи непосредственно у работодателя невозможно, ситуацию можно разрешить через суд. Там принимают как официальные документы, так и показания бывших коллег, подтверждающих факт работы.

Помимо трудовой книги Пенсионный фонд признает и другие подтверждения. Это могут быть справки из архивов, приказы о приеме или увольнении, сведения о зарплате, лицевые счета или даже профсоюзные билеты. Если предприятие закрывалось из-за банкротства, все кадровые документы должны были передать в государственный архив, где их можно найти.

Юристы также напоминают, что люди с низким доходом имеют право на безвозмездную правовую помощь. Государственные юристы помогут подготовить заявления, обращения в Пенсионный фонд или даже будут представлять интересы в суде.

Таким образом, ликвидация предприятия не означает автоматическую потерю трудового стажа. Главное – упорно искать документы, обращаться в архивы и при необходимости отстаивать свои права в суде. Это позволяет сохранить необходимые годы стажа и гарантировать пенсионные выплаты.

