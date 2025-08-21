Якою буде пенсія за відсутності стажу у 2025 році

Пенсійна система в Україні побудована на принципі страхових внесків: розмір майбутньої пенсії та саме право на її отримання залежать від того, скільки років людина разом із роботодавцем відраховувала внески до Пенсійного фонду. Водночас держава не залишає без підтримки тих, хто не встиг накопичити достатній стаж — для них передбачена соціальна допомога, яка стає альтернативою страховій пенсії.

Якщо у людини немає необхідного стажу, пенсія за віком їй не призначається. Натомість після досягнення 65-річного віку вона може розраховувати на державну соціальну допомогу. На 2025 рік її розмір становить 2361 гривню — саме стільки дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця сума змінюється разом із держбюджетом і покликана гарантувати мінімальний рівень доходу. Про це пише ТСН.

Щоб зрозуміти різницю, варто уточнити, що страховий стаж — це не просто роки роботи, а час, коли за людину регулярно сплачувалися внески не нижчі за мінімальні. До 2004 року стаж підтверджувався записами у трудовій книжці та іншими документами, а після цієї дати — повністю оцифрований та відображається в реєстрі застрахованих осіб. Саме завдяки електронному обліку пенсії нині можуть призначатися автоматично, хоча іноді людині все ж доводиться подавати додаткові довідки.

Закон передбачає поступове підвищення вимог до стажу. У 2025 році вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті, хто має не менше 32 років страхового стажу. Якщо стажу від 22 до 32 років, пенсію призначають у 63 роки. А у 65 років право на виплату отримують ті, хто має щонайменше 15 років стажу. Якщо ж до цього віку навіть мінімальний поріг не досягнуто, замість пенсії людина може претендувати лише на соціальну допомогу.

Щоб її оформити, потрібно звернутися до органів соцзахисту, надавши паспорт, довідку з Пенсійного фонду про наявний стаж і декларацію про доходи та майно сім’ї. Останній документ є визначальним: допомогу не призначать тим, хто має стабільні джерела доходу, володіє кількома квартирами чи автомобілями або здійснював великі покупки на суму понад 50 тисяч гривень протягом останніх пів року. Таким чином, держава намагається спрямувати виплати саме тим людям, які дійсно цього потребують.

