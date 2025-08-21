Какой будет пенсия при отсутствии стажа в 2025 году

Пенсионная система в Украине построена на принципе страховых взносов: размер будущей пенсии и само право на ее получение зависят от того, сколько лет человек вместе с работодателем отчислял взносы в Пенсионный фонд. В то же время, государство не оставляет без поддержки тех, кто не успел накопить достаточный стаж — для них предусмотрена социальная помощь, которая становится альтернативой страховой пенсии.

Если у человека нет необходимого стажа, пенсия по возрасту ему не назначается. После достижения 65-летнего возраста она может рассчитывать на государственную социальную помощь. На 2025 год ее размер составляет 2361 гривну — именно столько равняется прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. Эта сумма меняется вместе с госбюджетом и призвана гарантировать минимальный уровень дохода. Об этом пишет ТСН.

Чтобы понять разницу, стоит уточнить, что страховой стаж — это не просто годы работы, а время, когда за человека регулярно уплачивались взносы не ниже минимальных. До 2004 года стаж подтверждался записями в трудовой книжке и другими документами, а после этой даты полностью оцифрован и отражается в реестре застрахованных лиц. Именно благодаря электронному учету пенсии могут назначаться автоматически, хотя иногда человеку все же приходится подавать дополнительные справки.

Закон предусматривает постепенное повышение требований к стажу. В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те, кто имеет не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж от 22 до 32 лет, пенсию назначают в 63 года. А в 65 лет право на выплату получают те, кто имеет не менее 15 лет стажа. Если же до этого возраста даже минимальный порог не достигнут, вместо пенсии человек может претендовать только на социальную помощь.

Чтобы ее оформить, нужно обратиться в органы соцзащиты, предоставив паспорт, справку из Пенсионного фонда о стаже и декларацию о доходах и имуществе семьи. Последний документ является определяющим: помощь не назначат тем, кто имеет стабильные источники дохода, владеет несколькими квартирами или автомобилями или совершал крупные покупки на сумму более 50 тысяч гривен за последние полгода. Таким образом, государство пытается направить выплаты именно тем людям, которые действительно в этом нуждаются.

