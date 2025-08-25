Соціальні виплати під загрозою: кого з українців можуть позбавити допомоги та чому

До 1 жовтня 2025 року особи, які отримують певні соціальні виплати, мають пройти процедуру ідентифікації. У разі відмови від неї, виплати припиняються. Це стосується таких допомог, як виплати з інвалідності, на догляд, для малозабезпечених та інших категорій. Особливо це стосується тих, хто проживав на окупованих чи прифронтових територіях.

Про дані зміни попередили у Пенсійному фонді України. З липня 2025 року він почав адмініструвати 39 різних видів соціальних допомог та стипендій, які раніше надавались органами соціального захисту.

До таких виплат належать допомога особам з інвалідністю, на догляд, для малозабезпечених родин, одиноких матерів, тимчасова допомога дітям та інші види підтримки. Проте, для осіб, які отримують ці виплати, введено нову вимогу – обов’язкова ідентифікація до 1 жовтня 2025 року.

Хто повинен пройти обов'язкову ідентифікацію

Ідентифікація обов’язкова для осіб, які отримували соціальну допомогу з лютого 2022 року до червня 2025-го та перебували на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих зонах. Це стосується таких виплат:

особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;

на догляд за людьми з інвалідністю;

дітям з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства;

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям;

тимчасової допомоги людям пенсійного віку без права на пенсію;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліменти або не можуть утримувати дитину.

Як можна пройти процедуру ідентифікації

особисто – в будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації;

онлайн – через відеозв’язок на вебпорталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

в особистому кабінеті – за допомогою електронного підпису або Дія.Підпис у мобільному додатку Дія;

через консульство за кордоном – якщо особа тимчасово перебуває за межами України;

автоматично – коли Пенсійний фонд вже має підтверджену інформацію про особу, наприклад, у разі тимчасової непрацездатності.

Запис на відеоідентифікацію можливий через вебпортал або контактний центр ПФУ, зокрема за наступними телефонами:

0800 503 753 (безкоштовно);

044 281 08 70, 044 281 08 71.

Працівники ПФУ узгоджують з отримувачем зручний час і метод зв’язку. Головне – не пропустити термін. Якщо особа не підтвердить свою ідентичність до 1 жовтня 2025 року, виплата допомоги буде призупинена. Відновлення стане можливим лише після виконання процедури.

Основна мета цього кроку – оновлення даних та запобігання шахрайству. Багато людей були змушені змінити місце проживання чи документи через війну. Ідентифікація допомагає впевнитися, що допомога надається лише тим, хто її справді потребує.

