Социальные выплаты под угрозой: кого из украинцев могут лишить помощи и почему

До 1 октября 2025 года лица, получающие определенные социальные выплаты, должны пройти процедуру идентификации. В случае отказа от нее выплаты прекращаются. Это касается таких пособий, как выплаты по инвалидности, на уход, для малообеспеченных и других категорий. Особенно это касается тех, кто проживал на оккупированных или прифронтовых территориях.

О данных изменениях предупредили в Пенсионном фонде Украины. С июля 2025 года он начал администрировать 39 различных видов социальных пособий и стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты.

К таким выплатам относятся помощь лицам с инвалидностью, на уход, для малообеспеченных семей, одиноких матерей, временная помощь детям и другие виды поддержки. Однако для лиц, получающих эти выплаты, введено новое требование – обязательная идентификация до 1 октября 2025 года.

Кто должен пройти обязательную идентификацию

Идентификация обязательна для лиц, которые получали социальную помощь с февраля 2022 года по июнь 2025 года и находились на территориях активных боевых действий или временно оккупированных зонах. Это касается следующих выплат:

лицам с инвалидностью и не имеющим права на пенсию;

по уходу за людьми с инвалидностью;

детям с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства;

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям;

временной помощи людям пенсионного возраста без права на пенсию;

временной помощи детям, родители которых не платят алименты или не могут содержать ребенка.

Как можно пройти процедуру идентификации

лично – в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации;

онлайн – через видеосвязь на вебпортале ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

в личном кабинете – с помощью электронной подписи или Действие. Подпись в мобильном приложении Действие;

через консульство за границей – если лицо временно находится за пределами Украины;

автоматически – когда Пенсионный фонд уже имеет подтвержденную информацию о лице, например, в случае временной нетрудоспособности.

Запись на видеоидентификацию возможна через вебпортал или контактный центр ПФУ, в том числе по следующим телефонам:

0800 503 753 (бесплатно);

044 281 08 70, 044 281 08 71.

Сотрудники ПФУ согласовывают с получателем удобное время и способ связи. Главное – не пропустить срок. Если лицо не подтвердит свою личность до 1 октября 2025 года, выплата пособия будет приостановлена. Возобновление станет возможным только после выполнения процедуры.

Основная цель этого шага – обновление данных и предотвращение мошенничества. Многие люди были вынуждены сменить место жительства или документы из-за войны. Идентификация помогает убедиться, что помощь предоставляется только тем, кто в ней действительно нуждается.

