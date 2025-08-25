В Україні підскочили ціни на землю: скільки тепер коштує гектар

В Україні значно зросла вартість земель сільськогосподарського призначення. У липні 2025 року середня ціна гектара досягла 69 628 грн, що на майже 9 000 грн більше порівняно з червнем.

Як повідомляє Опендатабот, вартість землі в липні стала другою найбільшою у 2025 році. Найвищі ціни на землю були зафіксовані у квітні, коли середня ціна гектара становила 71 875 грн.

Водночас найнижча ціна на землю в Україні була в березні, коли середня вартість гектара становила 54 607 грн.

Який обсяг землі продали у липні

Згідно з аналізом, збільшилась і площа проданої землі. У липні 2025 року було продано 21 611 га, що на 759 га більше порівняно з червнем.

Найбільший обсяг продажу землі спостерігався в лютому – 27 572 га, а найменший – у січні, коли було продано лише 10 346 га.

Яка зараз вартість гектара землі в Україні

Ціни на земельні ділянки варіюються в межах від 30 665 до 180 137 грн за гектар, залежно від регіону. Це означає, що вартість одного гектара в найдорожчій області дорівнює вартості майже шести гектарів у найбільш бюджетних регіонах.

Найвищі ціни на землю зафіксовані в Івано-Франківській області, де середня вартість гектара складає 180 137 грн. Також високі показники спостерігаються в таких областях:

Київська – 110 459 грн за гектар,

Сумська – 103 502 грн/га,

Тернопільська – 99 476 грн/га.

Аналітики зафіксували найменші ціни на землю в Донецькій області, де середня вартість гектару становить 30 665 грн. Окрім того, низькі ціни спостерігаються в таких областях:

Запорізькій – 35 246 грн/га.

Херсонській – 35 761 грн/га.

Миколаївській – 35 912 грн.

