В Украине подскочили цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине значительно выросла стоимость земель сельскохозяйственного назначения. В июле 2025 года средняя цена гектара достигла 69 628 грн, что почти на 9 000 грн больше по сравнению с июнем.

Как сообщает Опендатабот, стоимость земли в июле стала второй по величине в 2025 году. Самые высокие цены на землю были зафиксированы в апреле, когда средняя цена гектара составляла 71 875 грн.

В то же время самая низкая цена на землю в Украине была в марте, когда средняя стоимость гектара составляла 54 607 грн.

Какой объем земли продали в июле

Согласно анализу, увеличилась и площадь проданной земли. В июле 2025 года было продано 21 611 га, что на 759 га больше по сравнению с июнем.

Наибольший объем продаж земли наблюдался в феврале – 27 572 га, а наименьший – в январе, когда было продано только 10 346 га.

Какая сейчас стоимость гектара земли в Украине

Цены на земельные участки варьируются в пределах от 30 665 до 180 137 грн за гектар, в зависимости от региона. Это означает, что стоимость одного гектара в самой дорогой области равна стоимости почти шести гектаров в самых бюджетных регионах.

Самые высокие цены на землю зафиксированы в Ивано-Франковской области, где средняя стоимость гектара составляет 180 137 грн. Также высокие показатели наблюдаются в следующих областях:

Киевская – 110 459 грн за гектар,

Сумская – 103 502 грн/га,

Тернопольская – 99476 грн/га.

Аналитики зафиксировали минимальные цены на землю в Донецкой области, где средняя стоимость гектара составляет 30 665 грн. Кроме того, низкие цены наблюдаются в следующих областях:

Запорожской – 35246 грн/га.

Херсонской – 35761 грн/га.

Николаевской – 35 912 грн.

