Найхолодніший день літа: прогноз погоди в Україні на 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, в Україні очікується різке похолодання. День може стати одним із найпрохолодніших цього літа: вночі температура помітно знизиться, місцями пройдуть дощі, а вітер буде рвучким.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook. У столиці стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище +16 °С. Прогнозується дощ та сильні пориви вітру. Синоптик також радить метеочутливим людям уважно стежити за самопочуттям через перепади атмосферного тиску.

Читайте також: Суха та тепла погода зберігається: прогноз погоди в Україні на 20 серпня

Дощі ймовірні на півночі та північному заході країни, а також у деяких районах Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. На решті території буде сухо.

У нічні години температура становитиме від +7 до +12 °С, на півдні до +14 °С, у Карпатах — лише +4…+8 °С. Вдень на півночі прогнозують +14…+18 °С, у центральних і східних регіонах — +18…+22 °С, а найтепліше буде на півдні — до +27 °С. Вітер західного напрямку, місцями сильний.

Втім, таке похолодання довго не затримається. Уже з середини тижня синоптики обіцяють повернення літньої спеки, яка триматиметься до кінця серпня. Вихідні, за прогнозами, будуть теплими та сонячними, хоча на заході можливі дощі й невелике зниження температури.

Раніше ми розповідали, якою буде осінь в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!