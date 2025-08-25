Самый холодный день лета: прогноз погоды в Украине на 26 августа

Во вторник, 26 августа, в Украине ожидается резкое похолодание. День может стать одним из самых прохладных нынешним летом: ночью температура заметно снизится, местами пройдут дожди, а ветер будет порывистым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В столице столбики термометров днем не поднимутся выше +16 °С. Прогнозируется дождь и сильные порывы ветра. Синоптик также советует метеочувствительным людям внимательно следить за самочувствием из-за перепадов атмосферного давления.

Дожди возможны на севере и северо-западе страны, а также в некоторых районах Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей. На остальной территории будет сухо.

В ночные часы температура составит от +7 до +12 °С, на юге до +14 °С, в Карпатах - только +4…+8 °С. Днем на севере прогнозируют +14…+18 °С, в центральных и восточных регионах — +18…+22 °С, а теплее всего будет на юге — до +27 °С. Ветер западного направления, местами сильный.

Впрочем, такое похолодание долго не задержится. Уже с середины недели синоптики обещают возвращение летнего зноя, которое будет держаться до конца августа. Выходные, по прогнозам, будут теплыми и солнечными, хотя на западе возможны дожди и небольшое понижение температуры.

