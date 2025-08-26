Чи потрібно військовозобовʼязаному проходити ВЛК, якщо є бронь: відповідь юриста

Українці, які вже мають чинне бронювання від мобілізації, звільняються від обов’язку проходити військово-лікарську комісію. Нині ВЛК зазвичай проходять навіть ті, хто подає документи на відстрочку чи бронювання.

Водночас існують винятки: якщо бронь уже оформлена, необхідність проходити комісію відпадає. Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, повідомляє "РБК-Україна".

Юристка наголосила, що у більшості випадків ВЛК є складовою процесу мобілізації або отримання відстрочки. Водночас не скеровують на комісію призовників, які не проходили строкову службу чи не мають статусу військовозобов’язаних; молодих чоловіків, що до 25 років завершили базову військову підготовку; військовозобов’язаних на період розгляду заяви про відстрочку та під час її дії; осіб, яким надали відстрочку за бронюванням підприємства і рішенням Мінекономіки; а також тих, хто знятий з обліку через вік, стан здоров’я або вирок за тяжкий злочин.

