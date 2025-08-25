Для чого слід зберігати квитанції за оплату комуналки та як довго це робити: відповідь юристів

Юристи рекомендують українцям зберігати квитанції про оплату комунальних послуг протягом 5 років, зокрема за електрику, газ, воду та інші послуги. Ці документи можуть стати в пригоді у разі виникнення суперечливих ситуацій з постачальниками.

Хоча позовна давність для подібних справ становить 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації, постачальники можуть затягнути процес розгляду. Тому варто перестрахуватися, пише видання "На пенсії".

"У нормативних актах не вказані конкретні терміни, протягом яких потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг. Проте досвідчені юристи радять зберігати їх протягом 5 років", – зазначається в матеріалі.

Читайте також: Нафтогаз попередив українців про можливі складнощі при оплаті газу: що потрібно знати

Збережені квитанції можуть стати важливими в різних ситуаціях для вирішення спору на свою користь. Зокрема, це може бути корисно:

при збої в системі зберігання даних – коли інформація про оплату втрачається або відновлюється неналежним чином;

якщо зміна тарифів або інші фактори спричинили плутанину в платежах;

у випадку помилок співробітників постачальників комунальних послуг.

При цьому зазначається, що електронні квитанції, отримані при оплаті через банк, також матимуть силу в судах. Однак у разі виникнення спору рекомендується звертатися за виписками до банку і отримувати їх у друкованому вигляді з підписом і печаткою фінустанови.

Раніше ми розповідали, що в комунальних платіжках українців можуть з'явитися донарахування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!