Нафтогаз попередив українців про можливі складнощі при оплаті газу: що потрібно знати

Якщо українці помилково сплатили неправильну суму або здійснили неправильний платіж за газ, гроші можна повернути. Для цього достатньо подати відповідну заяву, додати копії необхідних документів та реквізити свого рахунку – і кошти будуть повернуті.

Про це повідомляє "Нафтогаз". Існує чітка процедура, яка дозволяє безпечно повернути гроші, головне – правильно оформити документи та дотримуватися алгоритму дій.

Чому трапляються помилкові платежі

Причини можуть бути різні: невірно введена сума, неуважність при введенні реквізитів, автоматичне дублювання платежу в мобільному банкінгу або технічні збої. Часто такі помилки стаються через поспіх – під час роботи, по дорозі, у транспорті або перед самим кінцевим терміном оплати.

Важливо пам’ятати: помилково сплачені кошти не втрачені назавжди – їх можна повернути, якщо одразу підготувати правильний пакет документів. Щоб отримати відшкодування, слід дотримуватися такого алгоритму:

Подати заяву на повернення – у ній потрібно чітко зазначити свої дані, дату та суму платежу, а також описати характер помилки. Додати копії паспорта та ІПН – це підтверджує вашу особу та право на відшкодування. Надати підтвердження платежу – фото або скан квитанції, чек із банку чи виписка з рахунку. Вказати реквізити рахунку – обов’язково додайте IBAN, МФО та ЄДРПОУ вашого банку, щоб кошти надійшли саме на вашу картку. Надіслати документи – пакет можна відправити електронною поштою на [email protected] або звичайною поштою на адресу компанії в Кропивницькому.

Терміни повернення коштів

Зазвичай перевірка документів та зарахування грошей займає від кількох днів до кількох тижнів. Тривалість процесу залежить від того, наскільки повно і правильно оформлений пакет документів. Якщо якогось документа бракує, компанія може попросити додаткові уточнення, тому важливо одразу подавати всі необхідні копії та квитанції. У більшості випадків гроші повертаються без ускладнень.

Чому важлива швидкість дій

Чим раніше ви подасте заяву, тим легше підтвердити платіж і отримати відшкодування. Банківські системи зберігають всі операції, тому довести факт переказу коштів нескладно, але оперативне звернення допомагає значно скоротити час розгляду.

