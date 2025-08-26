Підготовка до зими: чи законно збирати дрова для опалення у лісі

Заготівля дров — це не лише фізична праця, а й процес, що вимагає знань та дотримання законодавства. Адже будь-яке порушення правил може мати серйозні наслідки.

Про це пише Новини.live. Використання лісових ресурсів регулюється Лісовим кодексом України. Він передбачає два види користування: загальне та спеціальне. У межах загального дозволяється вільно збирати для особистих потреб ягоди, гриби, горіхи, квіти, дикорослі трави чи лікарські рослини. Однак на деревину ці правила не поширюються.

Для заготівлі дров необхідний спеціальний дозвіл — так званий лісорубний квиток. Його можуть отримати лише власники лісів або постійні лісокористувачі. Сухостій, повалені дерева чи їхні частини, навіть після стихійних лих, належать державі, і без відповідних документів забирати їх заборонено.

Варто пам’ятати, що деревина виконує важливу екологічну функцію: зберігає вологу, накопичує мінерали, створює середовище для мохів і лишайників, допомагає росту молодим деревам. Самовільне ж збирання сухостою вважається незаконною заготівлею й кваліфікується як кримінальне правопорушення. За статтею 185 Кримінального кодексу таке діяння карається штрафом і відшкодуванням завданих збитків.

