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Наука

Інженери розробляють "притягуючий промінь" для боротьби з космічним сміттям

Ігор Романько

Вчені створюють промінь для відштовхування космічного сміття

Група інженерів наразі займається розробкою нового пристрою, який може виконувати функції, що нагадують наукову фантастику про космос. Основною функцією цього пристрою є "притягуючий промінь", який може штовхати та притягувати об'єкти на відстані без будь-якого контакту. Одним з основних застосувань цього пристрою є боротьба з космічним сміттям.

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Вчені вивчили можливості цього пристрою і виявили, що він може повільно переміщувати об'єкти вагою кілька тонн на відстань близько 321 кілометра за два-три місяці. За даними Futurism, ранні експерименти показали відмінні результати.

"Ми створюємо електростатичну силу притягання або відштовхування, подібну до притягуючого променя, який можна бачити в фільмі "Зоряний шлях", хоча менш потужну", – пояснив Ханспетер Шауб, завідувач кафедри аерокосмічної техніки університету Колорадо в Боулдері.

Дослідження проводяться в великій вакуумній камері, яка наближено імітує умови космосу. За теоретичними розрахунками, на відстані близько 15-30 метрів космічний корабель може використовувати пучок електронів для зарядження фрагмента космічного сміття негативним зарядом, створюючи при цьому позитивний заряд у самому пристрої.

"За допомогою цієї сили притягання ми фактично можемо відтягувати уламки, не займаючись їх прямим контактом. Це працює на засадах так званого віртуального зв'язку", – розповів Джуліан Хаммерл, аерокосмічний інженер з університету Колорадо, який брав участь у дослідженні.

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