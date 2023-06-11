Інженери розробляють "притягуючий промінь" для боротьби з космічним сміттям

Група інженерів наразі займається розробкою нового пристрою, який може виконувати функції, що нагадують наукову фантастику про космос. Основною функцією цього пристрою є "притягуючий промінь", який може штовхати та притягувати об'єкти на відстані без будь-якого контакту. Одним з основних застосувань цього пристрою є боротьба з космічним сміттям.

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Вчені вивчили можливості цього пристрою і виявили, що він може повільно переміщувати об'єкти вагою кілька тонн на відстань близько 321 кілометра за два-три місяці. За даними Futurism, ранні експерименти показали відмінні результати.

"Ми створюємо електростатичну силу притягання або відштовхування, подібну до притягуючого променя, який можна бачити в фільмі "Зоряний шлях", хоча менш потужну", – пояснив Ханспетер Шауб, завідувач кафедри аерокосмічної техніки університету Колорадо в Боулдері.

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Дослідження проводяться в великій вакуумній камері, яка наближено імітує умови космосу. За теоретичними розрахунками, на відстані близько 15-30 метрів космічний корабель може використовувати пучок електронів для зарядження фрагмента космічного сміття негативним зарядом, створюючи при цьому позитивний заряд у самому пристрої.

"За допомогою цієї сили притягання ми фактично можемо відтягувати уламки, не займаючись їх прямим контактом. Це працює на засадах так званого віртуального зв'язку", – розповів Джуліан Хаммерл, аерокосмічний інженер з університету Колорадо, який брав участь у дослідженні.

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