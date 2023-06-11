Инженеры разрабатывают "притягивающий луч" для борьбы с космическим мусором

Группа инженеров занимается разработкой нового устройства, которое может выполнять функции, напоминающие научную фантастику о космосе. Основной функцией этого устройства является "притягивающий луч", который может толкать и притягивать объекты на расстоянии без контакта. Одним из основных применений этого устройства является борьба с космическим мусором.

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Ученые изучили возможности этого устройства и обнаружили, что оно может медленно перемещать объекты весом в несколько тонн на расстояние около 321 километра за два-три месяца. По данным Futurism, ранние эксперименты показали отличные результаты.

"Мы создаем электростатическую силу притяжения или отталкивания, подобную притягивающему лучу, который можно видеть в фильме "Звездный путь", хотя менее мощную", – объяснил Ханспетер Шауб, заведующий кафедрой аэрокосмической техники университета Колорадо в Боулдере.

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Исследования проводятся в большой вакуумной камере, приближенно имитирующей условия космоса. По теоретическим расчетам на расстоянии около 15-30 метров космический корабль может использовать пучок электронов для зарядки фрагмента космического мусора отрицательным зарядом, создавая при этом положительный заряд в самом устройстве.

"С помощью этой силы притяжения мы фактически можем оттягивать обломки, не занимаясь их прямым контактом. Это работает на основе так называемой виртуальной связи", – рассказал Джулиан Хаммерл, аэрокосмический инженер из университета Колорадо, участвовавший в исследовании.

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