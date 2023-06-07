В Ираке нашли доказательства существования Вавилонской башни

На территории современного Ирака нашли остатки кирпича, который заказал упоминаемый в Библии правитель Навуходоносор II. Этот кирпич изготовляли из материалов, описанных в предании о Вавилонской башне Ветхого Завета. Уже очень долгое время ученые спорят по поводу существования Вавилонской башни. Одни утверждают, что она действительно имела место быть, другие – что это не больше, чем миф.

Об этом пишет Оxu.az.

Как рассказывают легенды, она была построена на земле Сеннар после Всемирного потопа. Как написано в Библии, тогда все люди говорили на одном языке, но небеса наказали их и они перестали понимать друг друга. Башню строили пленные евреи во времена правления Навуходоносора II.

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По мнению ученых, кирпич, который нашли во время раскопок, мог относиться к Вавилонской башне – на нем стоит штамп с именем Навуходоносора ІІ. Также, на ней есть остатки битума черного цвета, о котором говорится в Библии.

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Ученые утверждают, что артефакты вписываются в Священное Писание. Кирпич действительно может доказывать существование Вавилонской башни, построенной "отчаявшимся населением в изгнании, удерживаемом в плену безжалостным королем".

Напомним, археологи обнаружили в Китае захоронение времен династии Тан.

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