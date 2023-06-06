Археологи нашли в Китае захоронение времен династии Тан

В ходе раскопок на территории города Датун в Китае археологи из Института археологии обнаружили захоронение времен династии Тан. Они обнаружили 58 могил среднего и позднего периода Танского государства. Гробницы, которые нашли археологи, были маленькими и средними по размеру. Кроме того, были гробницы, похожие на шахты, прямоугольной, трапециевидной или неправильной формы.

Об этом пишет Heritage Daily.

Императорская Династия Тан правила Китаем в период с 618 по 907 год нашей эры. Ее основателем стал Ли Юань – реформатор, установивший жесткий контроль за торговлей. Также он преодолел голод, открыв государственные амбары и отменил налоговую задолженность прошлых лет. Кроме того, он сократил сроки государственной барщины и сделал рабов свободными.

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Две могилы были защищены каменными надгробиями, 795 и 810 годов нашей эры, украшенные резьбой с символами китайского зодиака.

Находка позволила ученым получить более 300 артефактов, проливающих свет на культуру того времени.

"Это наибольшее количество гробниц эпохи Тан, раскопанных в Датуне. Она позволяет с точностью определить возраст и делится важной информацией, по которой можно понять политику, экономику, культуру и погребальные обычаи Юньчжоу во времена династии Тан. Более того, надгробия изобилуют надписями и имеют высокую историческую ценность, что со своей стороны чрезвычайно ценна для изучения местных чиновников времен династии Тан и системы Ченглифан в Юньчжоу", – заявил ученый Хоу Сяоган из Института археологии провинции Шаньси.

Напомним, ученые обнаружили потерянный немецкий город Рунгхольт.

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