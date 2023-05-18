Використовуйте менше підводки для очей: практичні поради щодо нанесення макіяжу

Для новачків світ косметики може бути приголомшливим та заплутаним. UAportal підготував список порад з макіяжу, яким легко слідувати.

Правильно наносите основу

База – це основа будь-якого макіяжу, тому дуже важливо правильно наносити її. За допомогою кисті або спонжу рівномірно нанесіть тональну основу на все обличчя, не забуваючи змішувати її з шиєю та лінією росту волосся, щоб досягти бездоганного результату. Якщо у вас жирна шкіра, нанесіть тональний крем за допомогою пудри, щоб він не скочувався з обличчя.

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Не перестарайтеся з підводкою для очей

Підводка для очей може бути складним у використанні продуктом, особливо якщо ви новачок. Почніть з використання олівця і нанесіть його близько до лінії вій, не забуваючи розмазувати його для природнішого вигляду. Уникайте нанесення занадто великої кількості підводки, оскільки вона може зробити очі меншими, а не більш помітними.

Використовуйте підводку для губ, щоб підкреслити контур

Помада для губ – це незамінний інструмент для створення чіткого та відполірованого образу губ. Виберіть підводку, що підходить до відтінку помади, і окресліть нею контур губ, перш ніж заповнити їх помадою. Це допоможе запобігти розтіканню, а також зробить губи більшими.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски виглядають ефектно та створюють акцент у загальному образі.

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