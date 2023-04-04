Создают объем и идеально подходят: три стильных прически на короткие волосы (фото)

В 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

Стилисты предложили три варианта стрижек, которые будут подходить каждому. Они будут идеально подчеркивать лицо и подойдут для поврежденных/тонких волос небольшой длины.

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Пикси

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Стрижка пикси создает объем и текстуру, поэтому подойдет для людей с тонкими и ломкими волосами. Она подходит женщинам и девушкам всех возрастов. Стилисты убеждают, что нет никаких ограничений и оговорок по цвету волос.

Шегги

"Фишкой" стрижки шегги является запланированный беспорядок на голове, поэтому такая прическа подойдет чуть ли не каждой женщине с разной формой лица.

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Боб

Боб-каре – классная стрижка. В таком случае волосы заканчиваются на уровне подбородка. Стрижка может добавить объем тонких волос, а также уже не выходит несколько лет из моды.

Напомним, что стилисты дали советы, какие стрижки будут в трендах сезона весна-лето. Поэтому смело сбрасывайте шапки и записывайтесь в парикмахеры.

Ранее UAportal писал, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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