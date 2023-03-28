Названы модные стрижки, которые будут трендовыми в этом году

Наконец-то возвращается тепло и можно уже выходить на улицу без головных уборов. Стилисты дали советы, какие стрижки будут в трендах сезона весна-лето. Поэтому смело сбрасывайте шапки и записывайтесь в парикмахеры.

Модные советчики говорят, что в тренде будет легкость и объем. Следует выбирать прически, которые легко поправить без медленной укладки волос.

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Парикмахеры с опытом советуют обратить внимание на стрижки с удлиненной челкой. К тому же длинная асимметричная челка подойдет для обладательниц вьющихся и прямых волос.

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Обратите внимание и на стрижку "итальянка". Она подойдет для обладательниц не слишком длинных и не слишком коротких волос. "Итальянка" – это объемная прическа с прядями волос разной длины. Она придает легкость и непринужденность образу. Такую прическу легко укладывать феном и расческой.

В моду возвращается и "каскад" – стрижка с едва заметными переходами, которые красиво структурируют прическу, придают ей естественный объем и легкий небрежный вид. Такая прическа подойдет для обладательниц длинных волос. Укладывать такую прическу легко – можно применить фен, плойку или брашинг.

В моде снова каре – яркая легкость и небрежность. В трендах как классическая прическа в одну длину, так и многослойность. Можно к каре добавить эффект влажных волос, расчесав косы назад.

А еще модницам следует обратить внимание и стрижку "бикси" – это рваный или многослойный боб. Ее особенность – легкость и определенная халатность.

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