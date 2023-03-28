Названі модні стрижки, що будуть трендовими цього року

Нарешті повертається тепло й можна вже виходити на вулицю без головних уборів. Стилісти дали поради, які стрижки будуть у трендах сезону весна-літо. Тож сміливо скидайте шапки та записуйтеся до перукарів.

Модні порадники кажуть, що у тренді буде легкість та об'єм. Варто обирати зачіски, які легко поправити без марудного укладання волосся.

Читайте також: Якщо скінчився шампунь: якими підручними засобами можна помити голову

Перукарі з досвідом радять звернути увагу на стрижки з подовженим чубчиком. До того ж довгий асиметричний чубчик підійде для власниць кучерявого та прямого волосся.

Відео дня

Зверніть увагу й на стрижку "італійка". Вона підійде для власниць не надто довгого й не надто короткого волосся. "Італійка" – це об’ємна зачіска з пасмами волосся різної довжини. Вона надає легкість і невимушеність образу. Таку зачіску легко укладати феном та гребінцем.

В моду повертається й "каскад" – стрижка з ледь помітними переходами, які красиво структурують зачіску, надають їй природного об'єму та легкого недбалого вигляду. Така зачіска підійде для власниць довгого волосся. Укладати таку зачіску не важко – можна застосувати фен, плойку чи брашинг.

У моді знову каре – яскрава легкість і недбалість. В трендах як класична зачіска в одну довжину, так і багатошаровість. Можна до каре додати ефект вологого волосся, розчесавши коси назад.

А ще модницям слід звернути увагу та стрижку "біксі" – це рваний або багатошаровий боб. Її особливість – легкість та певна недбалість.

Пропонуємо дізнатися, як обирати правильно шампунь, аби він не нашкодив вашому волоссю.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!