Створюють об'єм та ідеально пасуватимуть: три стильні зачіски на коротке волосся (фото)
В 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.
Стилісти запропонували три варіанти стрижок, які пасуватимуть кожному. Вони ідеально підкреслюватимуть обличчя та підійдуть для пошкодженого/тонкого волосся невеликої довжини.
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Піксі
Стрижка піксі створює об'єм і текстуру, тому підійде для людей з тонким та ламким волоссям. Вона пасує жінкам та дівчатам будь-якого віку. Стилісти переконують, що немає жодних обмежень і застережень щодо кольору волосся.
Шеггі
"Фішкою" стрижки шеггі є запланований безлад на голові, тому така зачіска пасуватиме чи не кожній жінці з різною формою обличчя.
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Боб
Боб-каре є класною стрижкою. В такому випадку волосся закінчується на рівні підборіддя. Стрижка може додати об'єму тонкому волоссю, а також вже не виходить кілька років з моди.
Нагадаємо, що стилісти дали поради, які стрижки будуть у трендах сезону весна-літо. Тож сміливо скидайте шапки та записуйтеся до перукарів.
Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.
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