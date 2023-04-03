П'ять видів манікюру, які застаріли та стали неактуальними в 2023 році (фото)

У манікюрі завжди з'являються нові тренди та стилі, яким намагаються слідувати модниці. Інші ж – просто відходять в минуле та стають неактуальними.

UAportal розповідає про манікюр, який застарів, але його можна замінити більш сучасним. Такі модні нігті додадуть "родзинки" в образ.

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Французький манікюр

Впродовж останніх років класичний французький манікюр був в тренді, але зараз вже не такий популярний, як колись.

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Стилісти радять змінити традиційний білий кінчик та кольоровий або блискучий.

Гліттер із масивним блиском

Краще відмовтеся від лаків з великим гліттером, оскільки зараз вони мають абсолютно неактуальний та дешевий вигляд.

Натомість оберіть більш легкий блиск або металевий ефект. Це додасть вишуканого вигляду вашим рукам.

Нігті-стилети

Зараз неактуальною є дуже довга та завужена до кінчика форма нігтя. За стилетами важко доглядати, а також виконувати повсякденну роботу (набирати текст, застібати ґудзики тощо).

Стилісти рекомендують спробувати більш коротку та практичну форму нігтів – квадратну або овальну.

Надмірно складні малюнки на нігтях

Завдяки малюнках на нігтях можна показати свою індивідуальність та зробити їх цікавими, але надмірно складні малюнки з використанням чималої кількості кольорів та візерунків, наклейок та персонажів з мультиків – мають абсолютно неактуальний вигляд.

Краще спробуйте простий та лаконічний дизайн.

Матовий манікюр

Раніше матові нігті були особливо популярними, а зараз такий манікюр – скучний та нудний.

Стилісти рекомендують спробувати покрити нігті глянцевим фінішем або мерехтливим лаком, тоді отримаєте більш яскравий та сучасний образ.

UAportal пропонує дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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