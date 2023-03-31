Модний дизайн нігтів 2023: що в тренді на весну-літо

Власницям довгих нігтів легше вигадати незвичний та гарний манікюр, ніж тим, кому комфортно з короткими нігтями. Проте гарними навесні хочеться бути усім.

Експертка з манікюру, що працює майстром у модних салонах столиці, Дарина Шолох у коментарі UAportal розповіла про модні тенденції на весну та літо 2023. За її словами, якщо нігті короткі, інколи достатньо декорувати один або два нігті, щоб зробити стильний манікюр.

А ще можна обрати однотонний манікюр у трендових кольорах цього року.

Читайте також: Топ-5 порад, які допоможуть зберегти манікюр та шкіру рук під час прибирання

Відео дня

Експертка з краси радить звернути увагу на такі кольори та відтінки:

фісташковий;

м'ятний;

глибокий смарагдовий;

молочно-білий;

синій;

ніжно-блакитний;

оливковий;

блідо-жовтий;

лілово-бузкові тони.

Дарина каже, що навесні дівчата та жінки більш схильні до яскравих кольорів з різними малюнками. Це і квіткові, геометричні, хвилясті малюнки. Цьогоріч до них додалися й анімалістичні.

Майстерка з манікюру каже, що досі у моді світловідбивні блискучі лаки, особливо ті, що змінюють форму блискіток під світлом ліхтаря. Особливо гарно такий манікюр виглядає, якщо світловідбивний лак нанести лише на кілька нігтів, а інші нафарбувати матовим лаком кольору, що підходить до блискучого.

Для тих, хто полюбляє нюдові відтінки, можна додати на нігті "молочну основу" на краї, а середину зафарбувати майже непомітним рожевим, сірим чи кольором "лате".

Серед новинок, якими почали цікавитися модниці – це ледь помітні геометричні фігури чи смужки на кількох пальцях, решта нігтів фарбуються однотонно. Обирають для цього зазвичай рожеві, бежеві та молочні відтінків.

Що стосується квіткових дизайнів, експертка з краси радить не стримувати себе у бажанні та у фантазії. Головне правило – правильно підібрані відтінки, що не будуть відвертати увагу від основного малюнка.

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!