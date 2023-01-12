Топ-5 порад, які допоможуть зберегти манікюр та шкіру рук під час прибирання

Руки завжди у нас перед очима, кожна взаємодія з людьми та предметами зазвичай супроводжується використанням ваших витончених кінцівок. Проте буденні справи можуть зіпсувати їх зовнішній вигляд. Щоденне миття посуду, приготування їжі, прибирання – не встигли вийти з салону, а манікюр та шкіра рук знову потребують догляду. Сьогодні розповімо, як зберегти ваші руки в гарному стані, і при цьому залишити оселю чистою, а обов’язкові справи виконаними.

Використовуйте рукавички

Якщо вам дійсно цінна краса рук та робота майстра манікюру – звикайте до рукавичок під час прибирання. Відтепер гумові рукавички – обов'язковий атрибут вашої комірчини з побутовою хімією. Цей аксесуар не тільки збереже покриття нігтів незмінним довше, але і захистить шкіру рук від сухості, лущення, подразнень і хімічних опіків.

Зауважимо, якщо у вас довгі нігті загостреної форми або ви виконуєте роботу з висококонцентрованою побутовою хімією, використовуйте щільні гумові рукавички. В інших випадках можна обмежитися більш зручними латексними або нітриловими.

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Температура води

Миття рук гарячою водою не тільки псує результат полімеризації штучного покриття, але і чинить негативний вплив на шкіру. Також холодна вода може викликати лущення шкіри. Не тільки під час прибирання або митті посуду, але і просто для миття рук найкраще використовувати теплу воду, але не гарячу.

Вибір очищаючих засобів

Якщо ви регулярно використовуйте рукавички, можна не звертати увагу на склад і характеристику побутової хімії. Якщо ж ця звичка ще не увійшла у ваш побут, обов'язково вибирайте делікатні засоби до шкіри, екологічні та біорозкладані, з нейтральним рівнем pH або на основі натуральних компонентів.

Аналогічна ситуація з інструментами та аксесуарами для прибирання. Замініть губку або скребок для миття посуду на щітку з ручкою, ганчірки для підлоги і пилу – на швабру і піпідастр, серветки для скла – на очищувач з ручкою.

Відмовтесь від шматкового мила

Вам потрібен очищаючий засіб з нейтральним кислотно-лужним балансом. Тому під час купівлі мила в супермаркеті відійдіть від полиці зі шматковими твердими варіантами і придивіться до делікатного рідкого. Запевняємо, ви відчуєте різницю: вам перестане здаватися, що шкіра пересохла ніби на морозі.

Не зловживайте антибактеріальним засобом

Якщо тільки ви не зобов'язані обробляти ним руки в силу професії – використовуючи санітайзер, ви, швидше за все, зловживаєте ним, як і більшість користувачів. Флакончики з цими засобами призначені виключно для тих рідкісних ситуацій, коли руки вимити просто ніде. І майже всі вони містять спирт, який власне і видаляє мікроорганізми з рук. А ще позбавляє ваші руки природного захисного бар'єру. Після цього шкіра рук стає сухою і зморшкуватою. Якщо ви все ж не можете відмовитися від цих засобів, хоча б наносьте їх тільки на долоні, що не обробляючи тильну частину кистей. І при цьому не забувайте регулярно зволожувати руки кремом.

Нагадаємо, UAportal розповів, як харчова плівка допоможе полегшити прибирання. Вона стане справжньою захисницею поверхонь на вашій кухні і не тільки.

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