Використовуйте сіль: як прати білі речі

Літо – це завжди легкість і яскравість, а білі речі стають невід'ємною частиною цього сезону. Проте, догляд за ними може бути викликом для багатьох.

UAportal розповість про деякі лайфхаки, які допоможуть зберегти білизну речей. Зокрема, особливе місце належить солі. Цей природний засіб може стати справжнім рятуванням для вашого білого гардероба.

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Сіль стане вашим найкращим союзником при пранні як білого одягу, так і постільної білизни. Досвідчені господині вже знають, що цей прийом зберігає білі речі насиченими та не дає змінити відтінки на сірі або жовті. Також сіль допоможе волокнам одягу позбутися залишків порошку, що дозволить зберегти непорушність кольорів. Половина склянки солі, просто висипана в барабан пральної машини, додасть м'якості воді і підвищить якість прання.

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Крім цього, радимо використати пральний порошок із сіллю. Цей універсальний мікс здатен справитися з запахами, плямами та мікробами, одночасно зберігаючи насиченість кольорів. Варто пам'ятати, що, хоча сіль є відмінним підсилювачем дії порошку, зловживати нею не варто – вистачить однієї ложки.

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