Используйте соль: как стирать белые вещи

Лето – всегда легкость и яркость, а белые вещи становятся неотъемлемой частью этого сезона. Однако уход за ними может быть вызовом для многих.

UAportal расскажет о некоторых лайфхаках, которые помогут сохранить белье вещей. В частности особое место принадлежит соли. Это природное средство может стать настоящим спасением для вашего белого гардероба.

Читайте также: Как правильно стирать одежду: три совета, которые сохранят ваши вещи как можно дольше

Соль станет вашим лучшим союзником при стирке как белой одежды, так и постельного белья. Опытные хозяйки уже знают, что этот прием сохраняет насыщенными белые вещи и не дает изменить оттенки на серые или желтые. Также соль поможет волокнам одежды избавиться от остатков порошка, что позволит сохранить незыблемость цветов. Половина стакана соли, просто высыпанная в барабан стиральной машины, придаст мягкости воде и повысит качество стирки.

Видео дня

Кроме этого, рекомендуем использовать стиральный порошок с солью. Этот универсальный микс способен справиться с запахами, пятнами и микробами, одновременно сохраняя насыщенность цветов. Следует помнить, что хотя соль является отличным усилителем действия порошка, злоупотреблять ею не стоит – хватит одной ложки.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !