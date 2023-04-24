Використовують 'сирійську тактику': Маляр прокоментувала ситуацію у Бахмуті

Українські захисники продовжують героїчно стримувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – на Бахмутському напрямку. Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на фронті.

За її словами, окупанти застосовують так звану "сирійську тактику" у спробах окупувати Бахмут. Така стратегія включає повне знищення будівель, написала Маляр у Telegram.

Заступниця міністра оборони вказала, що спроби наступу російських військ спостерігаються на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас на Лиманському напрямку окупанти не змогли прорвати оборону та їхня активність знизилася.

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Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку противник хоче витіснити українських захисників із позицій у Бахмуті.

"Використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель і споруди, ворог подекуди просувається за рахунок знищених об'єктів. Разом з тим, наші захисники здійснюють активні штурмові дії і не дають ворогові взяти місто під контроль. Крім того, противник постійно штурмує передмістя Бахмута", – пояснила вона.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року.

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