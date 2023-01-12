Дослідники виявили понад 130 прихованих дверей у Великій китайській стіні (фото)

Ці таємні проходи історично були призначені для розвідників, а деякі з них були побудовані як канали для зв’язку між Великою стіною та її межами, або як канали для торгівлі та комерції в давні часи.

Руїни понад 130 прихованих дверей на Великій стіні загальною протяжністю понад 20 000 км, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і складається з багатьох з’єднаних між собою стін, виявили за допомогою безперервної зйомки з роздільною здатністю близькою до сантиметра. Про це повідомила дослідницька група системи захисту Великої стіни в середу з Університету Тяньцзіня.

Команда дослідників проаналізувала зображення та експедиції до таємних дверей та виявила, що всі приховані двері розроблені таким чином, щоб вони були сумісні з місцевою топографією.

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Згідно з деякими офіційними документами часів династії Мін (1368-1644), кочовим племенам було дозволено використовувати такі секретні ворота для випасу худоби між північно-західним Китаєм Цинхай і Хетао, регіоном з багатими на той час ресурсами води та трави. Про таку практику також свідчать деякі великі потаємні двері, через які двоє коней можуть проходити в обох напрямках.

"Все це допомагає довести, що Велика стіна не повністю закрита, а "відкрита" за наказом", – сказав Чжан Юкунь, професор з Університету Тяньцзінь, який також очолює дослідницьку групу.

Раніше в Китаї було дуже мало досліджень щодо таких таємних проходів. Нове відкриття може допомогти представити повний і яскравий архітектурний функціонал Великої стіни.

Найзагадковіші виходи з тих секретних ходів також були знайдені командою. Такі виходи були зафіксовані вченими династій Тан, Сун, Мін і Цін. Однак жодних речових доказів такого таємного виходу раніше не виявляли.

"Сторона виходу, звернена до ворога, замаскована цеглою, тоді як сторона, звернена до солдатів у обороні, побудована порожнистою. Ворогові майже неможливо розрізнити місце виходу зовні, але коли атакують сусідній головний перевал, солдати можуть зламати ворота зсередини, як розбити яєчну шкаралупу, і здійснити раптову атаку. Це чудова демонстрація військової мудрості стародавнього Китаю", – сказав Лі Чже з дослідницької групи.

Раніше у Китаї археологи знайшли скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра, який жив близько 120 мільйонів років тому.

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