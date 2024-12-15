Закінчення опціонів на $19,8 млрд у Bitcoin: Чого очікувати?
Криптовалютний ринок готується до великої події: закінчення опціонів на Bitcoin на суму 19,8 млрд доларів, що відбудеться 27 грудня 2024 року о 8:00 за UTC. З ціною Bitcoin на рівні близько $100,000 після недавнього зростання, ця подія може викликати значну волатильність на ринку та вплинути на траєкторію BTC у новому році.
Поточна ситуація на ринку
Ціна Bitcoin виросла на 68% за останні три місяці, що суттєво послабило ведмежі пут-опціони (продаж). Загальний відкритий інтерес на кол-опціони (купівля) становить $12 млрд, що перевищує $7,8 млрд у пут-опціонах. Лідером на ринку опціонів є Deribit (72% частки ринку), за ним йдуть CME (12%) та Binance (9%).
Бичачий імпульс підкріплюється:
- Інституційними інвестиціями, зокрема, ETF залучили $4,5 млрд цього грудня.
- Гучними покупками, такими як MicroStrategy, яка придбала 21,550 BTC, та MARA Holdings, яка придбала 11,744 BTC.
Додатково ринок підживлюють пропозиції щодо створення стратегічного резерву Bitcoin у США, який пропонує сенатор Синтія Ламміс.
Бики проти ведмедів: позиції перед закінченням
І бики, і ведмеді намагаються вплинути на спотову ціну Bitcoin напередодні закінчення опціонів. Бики прагнуть зберегти ціну вище $100,000, тоді як ведмеді хочуть опустити її нижче $95,000, щоб мінімізувати втрати.
Якщо ціна BTC залишиться близько $100,500 під час закінчення опціонів, лише пут-опціони на $275 млн збережуть свою вартість, що надає перевагу бикам.
Можливі сценарії на 27 грудня
Ось п’ять сценаріїв на основі поточних цінових тенденцій:
- $90,000–$95,000:
- Кол-опціони: $4,6 млрд
- Пут-опціони: $1,1 млрд
- Чистий результат: $3,6 млрд на користь кол-опціонів.
- $95,000–$100,000:
- Кол-опціони: $5,6 млрд
- Пут-опціони: $520 млн
- Чистий результат: $5,1 млрд на користь кол-опціонів.
- $100,000–$105,000:
- Кол-опціони: $7,12 млрд
- Пут-опціони: $240 млн
- Чистий результат: $6,9 млрд на користь кол-опціонів.
- $105,000–$112,000:
- Кол-опціони: $8,13 млрд
- Пут-опціони: $120 млн
- Чистий результат: $8 млрд на користь кол-опціонів.
Що на кону?
- Для ведмедів: Ціна нижче $95,000 допоможе зменшити втрати.
- Для биків: Пробиття $105,000 забезпечить значні виграші та, можливо, встановить новий історичний максимум.
Основні висновки
Закінчення опціонів може стати ключовим моментом. Пробиття позначки $105,000 посилить бичачий імпульс, тоді як падіння нижче $95,000 зменшить поточне ралі.
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