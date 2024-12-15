Закінчення опціонів на $19,8 млрд у Bitcoin: Чого очікувати?

Криптовалютний ринок готується до великої події: закінчення опціонів на Bitcoin на суму 19,8 млрд доларів, що відбудеться 27 грудня 2024 року о 8:00 за UTC. З ціною Bitcoin на рівні близько $100,000 після недавнього зростання, ця подія може викликати значну волатильність на ринку та вплинути на траєкторію BTC у новому році.

Поточна ситуація на ринку

Ціна Bitcoin виросла на 68% за останні три місяці, що суттєво послабило ведмежі пут-опціони (продаж). Загальний відкритий інтерес на кол-опціони (купівля) становить $12 млрд, що перевищує $7,8 млрд у пут-опціонах. Лідером на ринку опціонів є Deribit (72% частки ринку), за ним йдуть CME (12%) та Binance (9%).

Бичачий імпульс підкріплюється:

Інституційними інвестиціями , зокрема, ETF залучили $4,5 млрд цього грудня.

, зокрема, ETF залучили $4,5 млрд цього грудня. Гучними покупками, такими як MicroStrategy, яка придбала 21,550 BTC, та MARA Holdings, яка придбала 11,744 BTC.

Додатково ринок підживлюють пропозиції щодо створення стратегічного резерву Bitcoin у США, який пропонує сенатор Синтія Ламміс.

Бики проти ведмедів: позиції перед закінченням

І бики, і ведмеді намагаються вплинути на спотову ціну Bitcoin напередодні закінчення опціонів. Бики прагнуть зберегти ціну вище $100,000, тоді як ведмеді хочуть опустити її нижче $95,000, щоб мінімізувати втрати.

Якщо ціна BTC залишиться близько $100,500 під час закінчення опціонів, лише пут-опціони на $275 млн збережуть свою вартість, що надає перевагу бикам.

Можливі сценарії на 27 грудня

Ось п’ять сценаріїв на основі поточних цінових тенденцій:

$90,000–$95,000: Кол-опціони: $4,6 млрд

Пут-опціони: $1,1 млрд

Чистий результат: $3,6 млрд на користь кол-опціонів. $95,000–$100,000: Кол-опціони: $5,6 млрд

Пут-опціони: $520 млн

Чистий результат: $5,1 млрд на користь кол-опціонів. $100,000–$105,000: Кол-опціони: $7,12 млрд

Пут-опціони: $240 млн

Чистий результат: $6,9 млрд на користь кол-опціонів. $105,000–$112,000: Кол-опціони: $8,13 млрд

Пут-опціони: $120 млн

Чистий результат: $8 млрд на користь кол-опціонів.

Що на кону?

Для ведмедів : Ціна нижче $95,000 допоможе зменшити втрати.

: Ціна нижче $95,000 допоможе зменшити втрати. Для биків: Пробиття $105,000 забезпечить значні виграші та, можливо, встановить новий історичний максимум.

Основні висновки

Закінчення опціонів може стати ключовим моментом. Пробиття позначки $105,000 посилить бичачий імпульс, тоді як падіння нижче $95,000 зменшить поточне ралі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!