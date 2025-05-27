Червневий ціновий шок: в Україні подорожчає ключовий продукт харчування

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти, і ця тенденція триватиме й у червні. Особливо суттєво подорожчають хлібобулочні вироби в перший місяць літа.

Такий прогноз надали експерти, опитані Главредом. Зокрема, очікується, що ціни продовжать підвищуватися на 1,5-2%, як це відбувається вже кілька місяців поспіль.

Читайте також: В Україні злетіли ціни на картоплю: скільки тепер коштує

"З початку року середня вартість пшениці 2-го класу збільшилася на 12-15%, досягнувши рівня близько 10 200 грн за тонну. Пшениця 3-го класу додала в ціні 15% і нині коштує майже 10 000 грн за тонну. Особливо помітно зросла ціна на жито – на 35-40%, і зараз вона перевищує 11 000 грн за тонну", – повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

За прогнозами, середня вартість хлібобулочних виробів продовжить поступово зростати. У червні 2025 року ціни на хліб можуть підвищитися ще на 1,5-3%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!