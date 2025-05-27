Июньский ценовой шок: в Украине подорожает ключевой продукт питания

В Украине продолжается рост цен на продукты питания, и эта тенденция будет продолжаться и в июне. Особенно существенно подорожают хлебобулочные изделия в первый месяц лета.

Такой прогноз предоставили эксперты, опрошенные Главредом. В частности, ожидается, что цены продолжат повышаться на 1,5-2%, как это происходит уже несколько месяцев.

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"С начала года средняя стоимость пшеницы 2-го класса увеличилась на 12-15%, достигнув уровня около 10200 грн за тонну. Пшеница 3-го класса прибавила в цене 15% и сейчас стоит около 10 000 грн за тонну. Особенно заметно выросла цена на рожь – на 35-40%, и сейчас она превышает 11 000 грн. за тонну", – сообщила главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

По прогнозам средняя стоимость хлебобулочных изделий продолжит постепенно расти. В июне 2025 г. цены на хлеб могут повыситься еще на 1,5-3%.

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