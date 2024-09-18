Через атаку дронів на Тверську область РФ зайнялась пожежа на складі боєприпасів: населення евакуюють (відео)

У ніч на 18 вересня через атаку дронів у місті Торопець Тверської області РФ виникла пожежа та детонація. Населення міста частково евакуювали.

Про це повідомляють "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra.

За інформацією місцевої влади, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом.

Мер міста ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

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Місцеві жителі повідомляють, що атаковано склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

Роботу дитячих садочків і шкіл в Західнодвинському муніципальному окрузі Тверської області 18 вересня призупинено.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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