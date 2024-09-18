Из-за атаки дронов на Тверскую область РФ загорелся пожар на складе боеприпасов: население эвакуируют (видео)

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов в городе Торопец Тверской области РФ возник пожар и детонация. Население города частично было эвакуировано.

Об этом сообщают " РИА Новости ", ТАСС, Baza, Astra.

По информации местных властей, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

Мэр города принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области – Западную Двину.

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Местные жители сообщают, что атакован склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышен детонация.

Работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября приостановлена.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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