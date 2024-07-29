Уникніть переплати: як і коли правильно подавати показники лічильників

Для того, щоб не переплачувати за житлово-комунальні послуги, критично важливо вчасно та коректно надавати дані засобів обліку. Необхідно особливу увагу приділяти строкам подання даних лічильників для води, газу та електроенергії.

Команда UAportal зібрала усю необхідну інформацію щодо цього питання.

Дані лічильника електроенергії

Інформацію про показники лічильника електроенергії потрібно подавати до 4-го числа кожного місяця включно, аби запобігти помилковим розрахункам.

Як подати показники лічильника електроенергії:

Введіть дані у вашому онлайн-профілі на веб-сайті енергопостачальника;

Зверніться до служби підтримки енергокомпанії телефоном;

Скористайтеся функцією чат-бота в популярних месенджерах;

Ознайомтеся з додатковими варіантами, які пропонує ваш постачальник.

Показники лічильника води

Заповніть інформацію в особистому кабінеті на сайті комунальної служби;

Використовуйте бота у Viber або Telegram для передачі даних;

Зателефонуйте на гарячу лінію водоканалу за вказаним номером;

Відвідайте місцеві центри обслуговування або Центри комунального сервісу;

Внесіть показники у відповідну колонку платіжного документа при оплаті у банку. Зверніть увагу! Для точного розрахунку платежів, показники водоміра слід подавати до 28-го числа кожного місяця.

Опції для передачі показників газового лічильника:

Надішліть дані безпосередньо до вашого газопостачальника;

Введіть показники через веб-сайт або чат-бота компанії;

Позвоніть у службу підтримки газової компанії. Важливо! Показники газового лічильника потрібно подавати з першого по п’яте число кожного місяця для правильного обчислення споживання.

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