Избегите переплаты: как и когда правильно подавать показания счетчиков
Чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, критически важно своевременно и корректно предоставлять данные средств учета. Необходимо особое внимание уделять срокам предоставления данных счетчиков для воды, газа и электроэнергии.
Команда UAportal собрала всю необходимую информацию по этому вопросу.
Данные счетчика электроэнергии
Информацию о показателях счетчика электроэнергии нужно подавать до 4 числа каждого месяца включительно, чтобы предотвратить ошибочные расчеты.
Как подать показатели счетчика электроэнергии:
- Введите данные в вашем онлайн-профиле на сайте энергопоставщика;
- Обратитесь в службу поддержки энергокомпании по телефону;
- Воспользуйтесь функцией чат-бота в популярных мессенджерах;
- Ознакомьтесь с дополнительными вариантами, которые предлагает ваш поставщик.
Показатели счетчика воды
- Заполните информацию в личном кабинете на сайте коммунальной службы;
- Используйте бота в Viber или Telegram для передачи данных;
- Позвоните на горячую линию водоканала по указанному номеру;
- Посетите местные центры обслуживания или центры коммунального сервиса;
- Внесите характеристики в соответствующую колонку платежного документа при оплате в банке. Обратите внимание! Для точного расчета платежей, показатели водомера следует подавать до 28 числа каждого месяца.
Опции для передачи показателей газового счетчика:
- Отправьте данные непосредственно к вашему газопоставщику;
- Введите показатели через веб-сайт или чат-бот компании;
- Позвоните в службу поддержки газовой компании. Важно! Показатели газового счетчика следует подавать с первого по пятое число каждого месяца для правильного вычисления потребления.
Ранее мы рассказывали, что украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на коммунальные платежи.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш T elegram-канал!