Вересень 2024 року ознаменувався періодами підвищеної геомагнітної активності, що може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Період геомагнітних штормів, який нині став на паузу, вже незабаром посилиться.

Хоча точні дати та інтенсивність можуть дещо змінюватися, астрономи прогнозують кілька періодів підвищеної сонячної активності. Яких саме магнітних бур очікувати до кінця місяця, повідомив сервіс Meteoagent.

Вас також зацікавить: Чому дощ викликає сонливість: наукове пояснення

Магнітні бурі: календар

Змінився графік магнітних бур на вересень 2024: коли настане небезпечний період. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

За уточненим прогнозом, 21 вересня можливе незначне посилення магнітної бурі до 3 балів (зелений рівень, безпечний). З 22 по 25 вересня шторми не передбачаються.

Значне посилення магнітних бур відбудеться з 26 вересня. Геомагнітні шторми сягнуть червоного рівня. 26 та 27 вересня – шторм силою 5 балів, 28 вересня – К-індекс 4, 29 вересня – К-індекс 3.

Чого очікувати від магнітних бур:

У метеозалежних людей можуть виникнути головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск, безсоння, апатія та інші неприємні симптоми.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу супутників, радіозв'язку та інших електронних пристроїв. Як підготуватися до магнітних бур:

Правильне харчування, достатній сон, фізична активність та відмова від шкідливих звичок допоможуть зміцнити організм і легше перенести вплив магнітних бур.

Заздалегідь підготуйте аптечку з необхідними ліками, які ви зазвичай використовуєте при головному болю, безсонні тощо.

Практикуйте дихальні вправи, йогу або медитацію, щоб зняти стрес і заспокоїтися. Індивідуальна реакція на магнітні бурі може відрізнятися.

Важливо! Якщо ви почуваєтеся недобре у період магнітних бур, не займайтеся самолікуванням та зверніться за порадою до лікаря.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!