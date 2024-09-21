Сентябрь 2024 ознаменовался периодами повышенной геомагнитной активности, что может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Ставший на паузу период геомагнитных штормов уже вскоре усилится.

Хотя точные даты и интенсивность могут изменяться, астрономы прогнозируют несколько периодов повышенной солнечной активности. Каких именно магнитных бурь ожидать до конца месяца, сообщил сервис Meteoagent.

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Магнитные бури: календарь

Изменился график магнитных бурь на сентябрь 2024: когда наступит опасный период

По уточнению прогноза, 21 сентября возможно незначительное усиление магнитной бури до 3 баллов (зеленый уровень, безопасный). С 22 по 25 сентября шторма не предусматриваются.

Значительное усиление магнитных бурь произойдет с 26 сентября. Геомагнитные штормы достигнут красного уровня. 26 и 27 сентября – шторм силой 5 баллов, 28 сентября – К-индекс 4, 29 сентября – К-индекс 3.

Чего ожидать от магнитных бурь:

У метеозависимых людей могут возникнуть головные боли, головокружение, повышенное артериальное давление, бессонница, апатия и другие неприятные симптомы.

Магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутников, радиосвязи и других электронных устройств. Как подготовиться к магнитным бурям:

Правильное питание, достаточный сон, физическая активность и отказ от вредных повадок помогут укрепить организм и легче перенести влияние магнитных бурь.

Заранее подготовьте аптечку с необходимым лекарством, которое вы обычно используете при головной боли, бессоннице и т.д.

Упражняйте дыхательные упражнения, йогу или медитацию, чтобы снять стресс и успокоиться. Индивидуальная реакция на магнитные бури может отличаться.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо в период магнитных бурь, не занимайтесь самолечением и обратитесь за советом к врачу.

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