Виверження вулкана на Камчатці: у селі Ключі випало 8,5 сантиметра попелу (фото, відео)

На російському півострові Камчатка розпочалося виверження вулкана Шивелуч у ніч проти вівторка, 11 квітня. Спочатку 20-кілометрова попелова хмара накрила кілька селищ, після чого в регіоні оголосили "червоний код" – найвищий рівень небезпеки для літаків.

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Протягом кількох годин ситуація значно погіршилася, оскільки попелова хмара поширилася на 500 кілометрів. Міністерство з надзвичайних ситуацій російської федерації заявило про ризик того, що попіл може дістатися й до центральних населених пунктів півострова. Мешканцям Усть-Камчатського району рекомендують не залишати будинки без потреби, у районі закрили школи та перекрили рух транспорту.

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Село Ключі, розташоване, що розташоване за 50 кілометрів від вулкана, засипало 8,5 сантиметрами попелу. Там працюють рятувальники, а всі лікарні та амбулаторії перевели на цілодобовий графік. Тим часом у місцевих соціальних мережах продовжують поширювати фото і відео виверження вулкана.

Раніше планове спалювання сухої трави обернулося масштабною пожежею у бурятському селі Солонці на росії. Курйоз у тому, що до цього інциденту причетні пожежники.

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