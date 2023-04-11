Извержение вулкана на Камчатке: в селе Ключи выпало 8,5 сантиметра пепла (фото, видео)

На российском полуострове Камчатка началось извержение вулкана Шивелуч в ночь на вторник, 11 апреля. Сначала 20-километровое облако пепла накрыло несколько поселков, после чего в регионе объявили "красный код" - самый высокий уровень опасности для самолетов.

Читайте также: Падение "чертового колеса" на россии попало на видео

В течение нескольких часов ситуация значительно ухудшилась, поскольку облака пепла распространилось на 500 километров. Министерство по чрезвычайным ситуациям российской федерации заявило о риске того, что пепел может добраться и до центральных населенных пунктов полуострова. Жителям Усть-Камчатского района рекомендуют не покидать дома без надобности, в районе закрыли школы и перекрыли движение транспорта.

Видео дня

Село Ключи, расположенное в 50 километрах от вулкана, засыпало 8,5 сантиметрами пепла. Там работают спасатели, а все больницы и амбулатории перевели на круглосуточный график. Между тем, в местных социальных сетях продолжают распространять фото и видео извержения вулкана.

Ранее плановое сжигание сухой травы обернулось масштабным пожаром в бурятском селе Солонцы на россии. Курьез в том, что к этому инциденту причастны пожарные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!